Почти 1,5 тыс случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области за сутки

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 1 496 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 502 человек. 62 заболевших госпитализированы, четверо — скончались.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 92 568 случаев заболевания коронавирусом. 68 050 заболевших выздоровели, 740 скончались.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: