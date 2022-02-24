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Почти 1,5 тыс случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области за сутки

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 1 496 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 502 человек. 62 заболевших госпитализированы, четверо — скончались.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 92 568 случаев заболевания коронавирусом. 68 050 заболевших выздоровели, 740 скончались.

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