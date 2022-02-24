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Томичи смогут вернуть деньги за билеты на отмененные рейсы S7 на юг России

Путешествия, Томские новости, S7 билеты Донбасс отмена аэропорты закрыты Сочи, Краснодар, Ростов, Воронеж, Липецк, Белгород, Симфе Томичи смогут вернуть деньги за билеты на отмененные рейсы S7 на юг России

Сегодня, 24 февраля, S7 Airlines отменила рейсы в Сочи, Краснодар, Ростов, Воронеж, Липецк, Белгород, Симферополь, Анапу, Волгоград, Геленджик, Ставрополь, Астрахань, Минеральные Воды и Владикавказ. Вернуть деньги за билеты томичи могут на сайте и в приложении авиакомпании, либо обратившись в представительства и офисы продаж.

Кроме того, S7 просит отслеживать на сайте информацию о статусе рейсов на другие даты.

Ранее Росавиация приостановила полеты в ряд городов юга России в связи с событиями на Донбассе. Так, были закрыты аэропорты в Ростове, Краснодаре, Анапе, Витязево, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже, Симферополе.

По сообщению Росавиации, ограничения будут действовать до 2 марта.

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