Томичи смогут вернуть деньги за билеты на отмененные рейсы S7 на юг России

24 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Сегодня, 24 февраля, S7 Airlines отменила рейсы в Сочи, Краснодар, Ростов, Воронеж, Липецк, Белгород, Симферополь, Анапу, Волгоград, Геленджик, Ставрополь, Астрахань, Минеральные Воды и Владикавказ. Вернуть деньги за билеты томичи могут на сайте и в приложении авиакомпании, либо обратившись в представительства и офисы продаж.

Кроме того, S7 просит отслеживать на сайте информацию о статусе рейсов на другие даты.

Ранее Росавиация приостановила полеты в ряд городов юга России в связи с событиями на Донбассе. Так, были закрыты аэропорты в Ростове, Краснодаре, Анапе, Витязево, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже, Симферополе.

По сообщению Росавиации, ограничения будут действовать до 2 марта.

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