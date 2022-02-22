За сутки жители Томской области лишились 700 тыс. рублей, пытаясь заработать на бирже

За прошедшие сутки трое жителей Томской области пострадали от мошенников и лишились около 700 тыс. рублей, пытаясь заработать на бирже, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В частности, житель города Колпашево планировал получить дополнительный доход от инвестиций и решил вложиться в криптовалюту. В течение нескольких месяцев он общался с неизвестным через одно из приложений.

Следуя инструкциям злоумышленника житель Томской области лишился крупной суммы денег, переведя их на указанные мошенником банковские.

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