За сутки жители Томской области лишились 700 тыс. рублей, пытаясь заработать на бирже
22 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: by Austin Distel on Unsplash
За прошедшие сутки трое жителей Томской области пострадали от мошенников и лишились около 700 тыс. рублей, пытаясь заработать на бирже, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В частности, житель города Колпашево планировал получить дополнительный доход от инвестиций и решил вложиться в криптовалюту. В течение нескольких месяцев он общался с неизвестным через одно из приложений.
Следуя инструкциям злоумышленника житель Томской области лишился крупной суммы денег, переведя их на указанные мошенником банковские.
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