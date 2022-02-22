18+
18+

Более 1,4 тыс. случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, коронавирус инфекция распространение уровень заболеваемости эпидемия сводка количество заболевших ин Более 1,4 тыс. случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 1 451 случай заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 243 человек. 274 заболевших госпитализированы, двое — скончались.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 89 650 случаев заболевания коронавирусом. 66 980 заболевших выздоровели, 736 скончались.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Сибирский медуниверситет первым среди вузов России выпустил коллекцию NFT-токенов

18 февраля 2022
Томские новости

В томской колонии сделали 10 будок для бездомных собак

28 января 2022
Томские новости

Кровлю пострадавшего от двух пожаров томского ТЮЗа начнут ремонтировать летом

28 января 2022
Томские новости

Кассовое исполнение нацпроектов в Томской области является самым низким в СФО — Генпрокуратура

4 февраля 2022
Томские новости

Выпавший из окна томской школы подросток по-прежнему в тяжелом состоянии

4 февраля 2022
Томские новости

Томичам покажут «Анатомию ткани»

9 февраля 2022
Томские новости

Томские налоговые инспекции с 27 января приостанавливают прием посетителей

26 января 2022
Томские новости

Томичей приглашают создать экспериментальную фотовыставку, перформанс или кинотанец

21 февраля 2022
Томские новости

Эксперты ожидают благоприятный сценарий ледохода в Томской области

22 февраля 2022
Комментарии для сайта Cackle