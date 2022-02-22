Более 1,4 тыс. случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области
22 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: engin akyurt on Unsplash
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 1 451 случай заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 243 человек. 274 заболевших госпитализированы, двое — скончались.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 89 650 случаев заболевания коронавирусом. 66 980 заболевших выздоровели, 736 скончались.
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