Эксперты ожидают благоприятный сценарий ледохода в Томской области

22 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак/ из архива редакции

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Томской области прогнозирует благоприятный сценарий ледохода 2022 года.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, возможны заторы ледовых масс во время ледохода с учетом низких уровней воды в Томи и Оби. Однако они не приведут к масштабным подтоплениям прибрежных жилых территорий. По этой же причине выход воды на пойму также маловероятен.

«Вскрытие рек и развитие половодья будут существенно зависеть от температурного фона и количества осадков. При интенсивном таянии в верховьях рек закономерно увеличатся и объемы сбросов из чаши новосибирского водохранилища», — доложил региональной комиссии по профилактике ЧС начальник Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Юрий Волков. Уточненный прогноз ведомство подготовит к 5 апреля.

Отмечается, что вторая волна половодья ожидается напряженной - в зоне возможного подтопления могут оказаться до 14 населенных пунктов в четырех муниципалитетах — примерно 100 домов с населением около 400 человек. Под угрозой подтопления также участки дорог в Бакчарском, Кривошеинском, Молчановском, Тегульдетском и Чаинском районах.

«При наихудшем сценарии развития обстановки в период половодья наиболее сложная обстановка может сложиться на реках Обь и Чая с притоками в Молчановском и Колпашевском районах», — сообщил начальник комитета ГО и ЧС департамента защиты населения и территории Томской области Павел Плюхин.

В случаев возможных ЧС, связанных с половодьем, в Томской области может быть задействована группировка из шести тысяч человек, в распоряжении которых 1700 единиц техники, 120 плавательных и 9 воздушных средств. В круглосуточном режиме контролировать развитие половодья будут 17 оперативных групп, а также 47 гидропостов, 24 из которых выставят в дополнение к уже существующим стационарным, а в 14 населенных пунктах в зоне риска подтопления выставят 16 временных постов пожарной охраны.

Всего на борьбу с половодьем в 2022 году в бюджете Томской области предусмотрено 20 млн рублей. Деньги будут направлены на мониторинг ледовой обстановки в местах потенциального заторообразования, ледорезные и ледовзрывные работы на реках, применение вертолета Ми-8 и другие мероприятия.

Ранее сообщалось, что эксперты прогнозируют раннее вскрытие Томи в Томской области.

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