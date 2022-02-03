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Эксперты ожидают раннее вскрытие Томи в Томской области

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В этом году вскрытие Томи возможно раньше средних многолетних дат. К такому выводу пришли эксперты после изучения данных замеров, наблюдений и исследований специалистов Сибирского регионального центра государственного мониторинга состояния недр — филиала ФГБУ «Гидроспецгеология».

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, осенью ледяной покров Томи формировался с неровностями и торосами. Опасные зажорные явления фиксировались в районе с. Казанка. Сложная ситуация также отмечалась на участках постоянного заторообразования у с. Батурино и от Басандайского острова до Боярских островов.

Толщина льда на Томи в пределах нормы — около 54 см, при этом снежный покров малой мощности — до 30 см.

«С учетом этих факторов и теплой погоды вскрытие Томи возможно раньше средних многолетних дат», — сообщил заместитель председателя комиссии по ЧС — замгубернатора по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

Специалисты отмечают, что уровень воды в реке соответствуют уровню 2013 года — тогда весеннее половодье было многопиковым и растянутым, а до опасных отметок оставалось около 30 см.

В пресс-службе также отмечают, что комиссия по ЧС согласовала целесообразность пиления и подрывов льда в Томской области.

«В рамках госконтракта ледорезные работы объемом не менее 23 км проведет частный предприниматель из Томска. Где именно — будем определять коллегиально с учетом меняющихся прогнозов. Договор на ледовзрывные работы планируется подписать до конца февраля. На данный момент у нас есть только один потенциальный подрядчик: кемеровская компания «Кузбасспецвзрыв», — уточнил заместитель губернатора Игорь Толстоносов.

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