Томские хирурги провели уникальную операцию по восстановлению молочной железы после онкологии

22 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

Хирурги Томского областного онкологического диспансера начали применять уникальную методику восстановления молочных желез во время мастэктомии, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Женщине с диагнозом рак молочной железы была показана подкожная мастэктомия с удалением лимфоузлов. Во время проведения операции врачи решили провести одномоментную реконструкцию по новой для диспансера методике — за счет биологического материала пациентки вместо установки импланта.

«Был выполнен забор материала из области живота пациентки и после специальной фильтрации воссоздали объём молочной железы. Эта инновационная технология позволяет сразу обеспечить косметический эффект, а также избежать многих послеоперационных осложнений, как при одномоментной установке импланта, — пояснил пластический хирург томского онкодиспансера Илья Казанцев. — Это совершенно новый метод реконструкции, пока не зафиксированный в научных источниках. Через 3-6 месяцев пациентке предстоит вторая часть реконструкции, когда на место биоматериала будет установлен имплант».

Как уточняют в пресс-службе, подобная операция стала первой для онкодиспансера, она продолжалась около 2,5 часов. Сейчас пациентка находится в стабильном состоянии и проходит лечение в стационаре.

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