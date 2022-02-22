18+
18+

Томские хирурги провели уникальную операцию по восстановлению молочной железы после онкологии

Медицина и здоровье, Томские новости, онкология рак молочной железы восстановление опухоль восстановление груди Томские хирурги провели уникальную операцию по восстановлению молочной железы после онкологии

Хирурги Томского областного онкологического диспансера начали применять уникальную методику восстановления молочных желез во время мастэктомии, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Женщине с диагнозом рак молочной железы была показана подкожная мастэктомия с удалением лимфоузлов. Во время проведения операции врачи решили провести одномоментную реконструкцию по новой для диспансера методике — за счет биологического материала пациентки вместо установки импланта.

«Был выполнен забор материала из области живота пациентки и после специальной фильтрации воссоздали объём молочной железы. Эта инновационная технология позволяет сразу обеспечить косметический эффект, а также избежать многих послеоперационных осложнений, как при одномоментной установке импланта, — пояснил пластический хирург томского онкодиспансера Илья Казанцев. — Это совершенно новый метод реконструкции, пока не зафиксированный в научных источниках. Через 3-6 месяцев пациентке предстоит вторая часть реконструкции, когда на место биоматериала будет установлен имплант».

Как уточняют в пресс-службе, подобная операция стала первой для онкодиспансера, она продолжалась около 2,5 часов. Сейчас пациентка находится в стабильном состоянии и проходит лечение в стационаре.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Артемий Лебедев обсудит в Томске сотрудничество с местным политехом

10 февраля 2022
Томские новости

Томских подростков приглашают в новый проект ТЮЗа

4 февраля 2022
Томские новости

В Северске опрокинувшийся грузовик въехал в теплотрассу

15 февраля 2022
Томские новости

Томские спортсмены привезли 32 медали с всероссийских соревнований по универсальному бою

2 февраля 2022
Томские новости

Союз «МПО работодателей Томской области» выбрал нового директора

18 февраля 2022
Томские новости

Более 1,1 тыс. случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области за сутки

19 февраля 2022
Томские новости

В этом году в Томске обустроят 17 общественных пространств

31 января 2022
Томские новости

Томичей приглашают сделать фото на память на катке в кампусе ТПУ

11 февраля 2022
Томские новости

Томские кикбоксеры привезли 15 медалей с всероссийских соревнований

14 февраля 2022
Комментарии для сайта Cackle