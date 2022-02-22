«Газпромнефть-Восток» провел региональный этап интеллектуального турнира «Умножая таланты»

22 февраля 2022 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Определились две команды, которые будут выступать от Томска в финале интеллектуального турнира «Умножая таланты». Победителями регионального этапа стали школьники, представляющие лицей при Томском политехническом университете, школу №4 им. Ивана Черных и Сибирский лицей. Конкурс включает решение кейсов по нефтегазовой тематике, с 2015 года проводится компанией «Газпром нефть» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города».

Тематика турнира, а также предлагаемые для решения задачи, ориентированы на тех, кто хорошо разбирается в физике, химии, математике, IT-технологиях и планирует поступать в технические вузы. Команды выступают с презентациями, где представлено решение задач, разработанных сотрудниками «Газпром нефти» и Лицея «Сириус». Для успешной проработки кейсов необходимо не только обладать базовыми знаниями, но и уметь работать в команде, эффективно пользоваться цифровыми базами данных, планировать свое время. Уровень подготовки участников и степень проработки задач определяют эксперты из числа специалистов «Газпромнефть-Востока».

Всего в проекте принимают участие более 2 тысяч учеников школ из 15 городов и поселков России, где проводит свою деятельность «Газпром нефть». По итогам этапа будут определены победители, которые примут участие в финале турнира в Сочи на базе Парка науки и искусства «Сириус».

«Турнир не зря называется «Умножая таланты». Решая сложные задачи, начиная разбираться в неизвестной теме, школьники реально умножают свои знания и способности. Конкурс погружает в нефтяную отрасль и дает возможность примерить одежду нефтяника уже в школьные годы! Это уникальный ресурс, который может использовать каждый участник конкурса», – отметила Ирина Николаева, начальник управления корпоративных коммуникаций «Газпромнефть-Востока».

«Я второй год участвую в конкурсе в качестве эксперта и могу наблюдать стабильно высокую подготовку школьников. Видна их заинтересованность и мотивированность. Как эксперт, считаю важным донести до ребят, что им особенно удалось в работе, а на что следует обратить внимание. Турнир «Умножая таланты» – отличная площадка для обмена мнениями, получения обратной связи и возможности попробовать себя в нефтегазовой тематике», – сказал Антон Горшенев, руководитель направления по инновационному развитию бурения и внутрискважинных работ «Газпромнефть-Востока».

«У нас был кейс по расчетам работы беспилотного летательного аппарата. Я даже не ожидал, что эта тема так увлечет меня. Было интересно разбираться в строении беспилотников, выяснять условия полета, узнавать о видах выполняемых работ. Думаю, нам удалось победить именно потому, что каждый член нашей команды был увлечен проектом, не ленился и своевременно выполнял задания по своему направлению. Я счастлив, что мы поедем в «Сириус», где постараемся составить достойную конкуренцию нашим ровесникам из других городов России», – подчеркнул Никита Литвинов, ученик 10 класса школы №4 им. Ивана Черных города Томск.

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