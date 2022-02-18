В Новосибирске задержали мошенника, который обманул северских пенсионерок на 330 тыс. рублей

Томский Обзор / Фото: 22 февраля 2022 // Фото: 70.мвд.рф

В Новосибирске задержали подозреваемого в мошенничестве, от которого пострадали три пожилые жительницы Северска, сообщает пресс-службе УМВД по Томской области.

Женщины обратились в полицию и рассказали, что им на стационарные телефоны позвонил мужчина и сообщил, что их родственник (сын, внук) задержан за совершение преступления или попал в ДТП.

Чтобы родственника, попавшего в беду, не привлекали к уголовной ответственности, звонивший просил пенсионерок перевести деньги или передать их через таксиста. Доверчивые женщины соглашались на условия незнакомца и передавали ему деньги и только потом звонили якобы пострадавшим родственникам. В итоге трое потерпевших лишились более 330 тыс. рублей.

Подозреваемого нашли в Новосибирске. Им оказался ранее судимый за мошенничество 38-летний житель Черепановского района Новосибирской области. В его отношении возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Мужчина доставлен в Северск, где находится под стражей. Полицейские проверяют его причастность к другим аналогичным преступлениям.

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