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В выходные в Томске выявили более 60 нарушений масочного режима в супермаркетах

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В минувшие выходные в Томске прошли рейды, в рамках которых сотрудники районных администраций и представители полиции проверяли соблюдение санитарно-эпидемиологического режима. Контроль осуществлялся на 80 объектах потребительского рынка — в супермаркетах, торговых центрах, аптеках, парикмахерских, магазинах шаговой доступности.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, обходы проходили в магазинах сетей «Ярче», «Магнит». «Пятерочка», «Абрикос», «Ярче», «Мария-Ра», в торговых центрах «Волна», «Мегаполис», «Мирамикс», «Аврора», «Стройпарк» и других.

По итогам обходов на физических лиц было составлено 64 протокола за отсутствие средств защиты органов дыхания в местах массового скопления людей. Также участники рейда выявили 8 нарушений санитарно-эпидемиологических норм, собственникам объектов сферы потребительского сделаны замечания, информация передана в Роспотребнадзор.

Также сотрудники районных администраций разъяснили персоналу важность проведения дезинфекции внешних поверхностей, использования медицинских масок в закрытых помещениях, напомнили о нанесении разметки социальной дистанции у касс и о наличии антисептиков в свободном доступе. Также томичам рассказали, как правильно носить маски.

Напомним, по последним данным, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 86 929 случаев заболевания коронавирусом. 66 601 заболевший выздоровел, 733 скончались.

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