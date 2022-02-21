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Пенсионер погиб при пожаре в Томской области

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В ночь на воскресенье, 21 февраля, в селе Дубровка Зырянского района произошел пожар, в котором погиб человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании по ул. Советская поступило в 1.37. Ликвидировать пожар удалось в 3.30. В результате обгорела обрешетка крыши и стены внутри дома. Общая площадь пожара составила 72 кв. метра.

В доме на полу пожарные обнаружили тело 80-летнего хозяина жилища.

На месте работали 2 единицы техники и 7 человек. Причина возгорания устанавливается.

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