Десятилетие науки и технологий: томские промышленники обратились к Андрею Турчаку

18 февраля 2022 / Союз «МПО работодателей Томской области» / Фото: Елена Астафьева/ из архива редакции

Союз «МПО работодателей Томской области» обратился к вице-спикеру Совета Федерации Андрею Турчаку с просьбой включить ведущие производства Томской области в программу мероприятий, посвященную десятилетию науки и технологий. Инициативу озвучил гендиректор АО «ТЭМЗ» Иван Пушкарёв во время визита Андрея Турчака на предприятие в рамках своего рабочего визита в Томск.

Ранее на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию президент В. В. Путин предложил рассмотреть возможность объявить в России десятилетие науки и технологий. Месяцем ранее, во время обсуждения возможной программы мероприятий обсуждались разные предложения: организация экскурсий школьников и студентов в научные центры, развитие инновационного потенциала регионов как условия высокого качества жизни на всей территории страны, формирование базы отечественных технологических решений, которые доказали эффективность в регионах. По словам Пушкарёва, все эти темы созвучны промышленникам Томской области.

«У нас в регионе науку и технологии сложно представить отдельно от промышленности и производства. Несмотря на то, что Томск традиционно считается студенческим городом, промышленность играет важнейшую роль в сфере экономики и на рынке труда, а предприятия активно применяют научные разработки в жизнь. На томских заводах внедряются новейшие технологии, разрабатываемые нашими же вузами, научное сообщество и промышленников объединяют общие масштабные проекты», – рассказал гендиректор АО «ТЭМЗ» Иван Пушкарёв.

Он отметил, что Союз «МПО работодателей Томской области», объединяющий ведущие вузы и предприятия региона, просит учесть при разработке мероприятий программы, посвящённой десятилетию науки и технологий, не только научные центры, но и передовые производства. Со своей стороны, в Союзе работодателей сообщили, что томские предприятия готовы посодействовать в разработке программы и принять активное участие в подготовке десятилетия науки и технологий.

В частности, речь идёт об участии предприятий в развитии научно-популярных маршрутов на томские передовые производства; организации экскурсий на промышленные предприятия для школьников и студентов, знакомстве молодёжи с передовыми технологиями и участие в формировании базы отечественных технологических решений, доказавших свою эффективность в регионе.

Напомним, что в Союз «МПО работодателей Томской области» входит более 30 ведущих предприятий и вузов региона. Главные задачи партнёрства: содействие развитию трудовых ресурсов, активное участие в интеграции высшей школы, науки, промышленности и бизнеса, защита и продвижение интересов томских предприятий и тех, кто на них работает – на региональном и федеральном уровнях.

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