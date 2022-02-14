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Водитель иномарки пострадал при столкновении со встречным грузовиком в Томске

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Накануне вечером, 17 февраля, в Томске столкнулись Isuzu NQR75P-B и Chevrolet Lanos, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в 23.50 на пр. Ленина, 225. По предварительным данным, водитель грузовика при обгоне не уступил дорогу и допустил столкновение с встречной иномаркой.

В результате ДТП 30-летний водитель Chevrolet с травмами доставлен в медучреждение.

Очевидцев произошедшего просят обращаться по адресу Иркутский тракт, 79, кабинеты № 102, 103, телефоны 8 (3822) 794-693.

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