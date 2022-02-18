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Томич взял «золото» на чемпионате России по жиму лежа

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Томский спортсмен Сергей Усов стал победителем чемпионата России по пауэрлифтингу в дисциплине «жим лежа».

Турнир проходил в Москве с 14 по 16 февраля и собрал сильнейших атлетов со всей страны. Томич одержал победу в супер-тяжелой весовой категории «свыше 120 кг» с результатом 355 кг.

В сообщении отмечается, что ранее томский атлет уже побеждал на чемпионате России по жиму лежа. Первый раз он стал чемпионом в данной дисциплине в 2017 году с результатом 327.5 в категории до 120 кг. Затем в 2018, 2019, 2020 и 2021 занимал вторые места.

Кроме того, Сергей Усов является многократным призером чемпионатов Европы по жиму лежу и призером чемпионата мира. Тренируется Сергей под руководством отца — Сергея Владимировича Усова.

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