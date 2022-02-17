Новый детский сад в Томске получил лицензию на образовательную деятельность

Томский Обзор / Фото: 17 февраля 2022 // Фото: admin.tomsk.ru

Корпус детского сада №24 на ул. Академика Сахарова 46 в Томске получил лицензию на образовательную деятельность. Учреждение рассчитано на 145 мест, и в группы уже пришли первые воспитанники, сообщает пресс-служба мэрии.

«На сегодняшний день учреждение прошло процедуру лицензирования и приняло первых воспитанников. Списки детей, которые будут посещать этот сад были утверждены еще в конце прошлого года. Часть родителей в настоящее время занимаются подготовкой необходимых документов для приема ребенка в детский сад», — рассказал начальник департамента образования Томска Максим Савенков.

В новом детсаду есть залы для занятий физкультурой и музыкой, кабинеты логопеда и психолога, изобразительной деятельности и робототехники, а также пищеблок и медицинский блок. В здании разместились три ясельных и три дошкольных группы.

Также в корпусе оборудовали образовательную среду «Наукоград» — комплекс из пяти лабораторий, направленных на развитие у детей проектно-исследовательских навыков. Дошкольники смогут изучать азы биологии, географии, физики, химии, экологии, астрономии, геологии и медицины. Также будет работать лаборатория технического творчества «Академия гениев». В ней дети будут учиться робототехнике, конструированию из лего, математике и компьютерной грамоте. Лепка, рисование, конструирование из бумаги, ручной труд будут проходить на базе лаборатории художественно-эстетического творчества «Фантазия». В лаборатории музыкального сопровождения «Мелодия» будут проходить занятия по вокалу, хореографии и игре на музыкальных инструментах. «Школа чемпионов» поможет ребятам заниматься физической активностью. Отмечается, что дети смогут свободно передвигаться по лабораториям, пробовать различные направления и выявлять свой интерес.

Строительство объекта в рамках национального проекта «Демография» вело ООО «СпецСтройТДСК», с которым по результатам электронных торгов был заключен муниципальный контракт.

Кроме того, в январе этого года получили лицензии и приняли воспитанников новый корпус детского сада №82 по Иркутскому тракту, 175/3 (220 мест) и детсад №48 по ул. Высоцкого, 16 (175 мест).

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