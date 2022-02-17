ФК «Томь» одержал вторую победу в 2022 году

17 февраля 2022 / Партнерский материал

Томичи минимально обыграли «Актобе» со счетом 1:0.

Томский коллектив в рамках подготовки к весенней части регулярного розыгрыша Национальной Футбольной Лиги продолжает находиться на учебно-тренировочном сборе. Команда проводит товарищеские матчи в Турции, а очередным соперником стал казахстанский «Актобе». Котировки на это событие выставляли лучшие букмекерские конторы России, ознакомиться со списком которых можно по ссылке https://metaratings.ru/bukmekerskie-kontory-rossii/.

«Актобе» в это межсезонье уже успел провести 5 товарищеских встреч. В них коллектив из Казахстана смог победить лишь однажды. Команда пригласила на просмотр несколько игроков, которые появились в стартовом составе на матч с «Томью».

Несмотря на товарищеский статус поединка, обе команды показали предельную концентрацию на поле. «Томь» больше старалась надежно сыграть в обороне, когда соперник сделал ставку на построение позиционных атак. В таком неспешном темпе прошел весь первый тайм, который закончился со счетом 0:0.

Во второй половине встречи картина игры практически не поменялась. Обилие борьбы в центральной зоне, отсутствие опасных моментов, большое количество фолов — вот что ожидало зрителей этого противостояния. Однако защитники «Актобе» допустили фатальную ошибку за 10 минут до конца встречи, грубо сыграв в собственной штрафной. Арбитр назначил пенальти, которое уверенно реализовал Артем Галаджан.

«Томь» одерживает вторую победу на сборах в Турции. Совсем скоро команда вернется в Томск и продолжит готовиться к рестарту Футбольной Национальной Лиги.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: