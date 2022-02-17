Еще 4 человека скончались от коронавируса в Томской области
17 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: Fusion Medical Animation on Unsplash
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 1034 случая заболевания коронавирусом, следует из данных портала Стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 161 человека. 223 заболевших госпитализированы. Четверо заболевших скончались.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 83 529 случаев заболевания коронавирусом. 66 136 заболевших выздоровели, 730 — скончались.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».
Тэги/темы: