Еще 4 человека скончались от коронавируса в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 1034 случая заболевания коронавирусом, следует из данных портала Стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 161 человека. 223 заболевших госпитализированы. Четверо заболевших скончались.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 83 529 случаев заболевания коронавирусом. 66 136 заболевших выздоровели, 730 — скончались.

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