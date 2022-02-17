Инвестиции в Томскую область в 2021г снизились на 1,2% до 100 млрд руб., план перевыполнен на 9,5%

17 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: Павел Андрющенко

Инвестиции в основной капитал Томской области по итогам 2021 года составят около 100 млрд рублей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на заместителя губернатора региона Юрия Гурдина.

«Ожидается, по предварительным статданным, что по итогам 2021 года объем инвестиций составит около 100 млрд рублей и на 9,5% превысит план», — сказал он.

По итогам 2020 года этот показатель составлял 101,2 млрд рублей. Таким образом, инвестиции в основной капитал региона снизятся на 1,2%.

«За 9 месяцев (2021 года — прим.ред.) объем инвестиций составил чуть более 65 млрд рублей. Значительный рост наблюдался в обрабатывающей промышленности, включая производство химической, лекарственной, пищевой, ядерной продукции. Ожидаемо произошло сокращение инвестиций в сфере добычи полезных ископаемых — на 43% (6,2 млрд рублей). Причины всем известны, это, прежде всего, ухудшение сырьевой базы. Существенное снижение произошло и за счет сокращений, связанных с решением ОПЕК+, это международное решение, мы обязаны подчиняться этим регламентам», — сказал Гурдин.

По его словам, также произошло сокращение объема инвестиций в сельском хозяйстве, что связано с высокой базой 2020 года, когда холдинг «Сибагро» реализовал крупный инвестпроект.

Кроме того сократились инвестиции малого бизнеса из-за коронавируса. Существенное влияние на инвестиции оказал рост цен на товары инвестиционного назначения: оборудование, технику, строительные материалы.

В целом инвестиционный портфель Томской области составляет порядка 500 млрд рублей, в него входят 110 проектов.

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