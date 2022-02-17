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В районе Коммунального моста в Томске обнаружили тело женщины

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Сегодня, 17 февраля, в Томске в районе Коммунального моста было обнаружено тело женщины, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

На теле не было обнаружено видимых признаков насильственной смерти. По данному факту инициирована проверка.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, назначена судебная медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы, устанавливается личность погибшей.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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