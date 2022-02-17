Томская область готова начать строительство малого транспортного кольца уже в этом году

17 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов/ из архива издания

Томская область подала заявку на финансирование второго этапа строительства малого транспортного кольца на участке 0 — 5 км в рамках бюджетного кредита. Регион готов приступить к работам уже в этом году. Об этом в ходе рабочей встречи с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным сообщил замгубернатора по промышленной политике Игорь Шатурный.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, для проведения работ уже подготовлена проектно-сметная документация, получено положительное заключение «Томскгосэкспертизы». Общая стоимость строительства объекта составляет 5 млрд рублей.

«Строительство автомобильной дороги „Малое транспортное кольцо“ является приоритетным объектом социально-экономического развития Томской агломерации, — отметил вице-губернатор Игорь Шатурный. — Малое транспортное кольцо позволит перенаправить и разгрузить транспортные потоки в агломерации, обеспечит транспортную доступность районов комплексного жилищного строительства общей площадью более миллиона квадратных метров».

В сообщении уточняется, что на первый этап проекта в прошлом году регион получил федеральный бюджетный кредит в 1,8 млрд рублей.

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