Более 1000 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

16 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая/ из архива редакции

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 1049 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала Стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 158 человек. 239 заболевших госпитализированы.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 82 495 случаев заболевания коронавирусом. 65 975 заболевших выздоровели, 726 — скончались.

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