В Томске открылся новый гастробар Korobok

16 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В понедельник, 14 февраля, в Томске на Набережной Ушайки открылся гастробар Korobok. Новое заведение является совместным проектом новосибирского и томского рестораторов Руслана Коробова и Сергея Закурского, сообщает информационное агентство РИА Томск.

Гастробар открылся в здании на Набережной реки Ушайки, 8. Здесь же расположены заведения «Танцевальня» и «Сыроварня». В Korobok акцент сделан на паназиатскую кухню и пиццу. Пока заведение работает в техническом режиме, официальное открытие состоится через две недели. Тогда же здесь появится и вино, которое, как сообщил директор томского гастробара Славентий Великий, «не купишь в томских магазинах».

«Korobok — это не изысканный ресторан, тут френдли-сервис, свободный, легкий. Прийти поболтать, винишка попить. Там посадка на 50 мест», — рассказал Славентий.

По данным портала «Континент Сибирь онлайн», первый гастробар Korobok открылся в Новосибирске. Его создателем является Руслан Коробов, который начал карьеру в ресторанном бизнесе в Москве в группе ресторанов Константина Ивлева. В разные годы работал бренд-шефом и управляющим партнером в популярных новосибирских ресторанах. С 2020 года занимается развитием собственного ресторана Korobok. В 2021 году заведение вошло в десятку лучших по версии ресторанной премии WHERETOEAT SIBERIA.

Сергей Закурский — томский ресторатор, известный по проектам «Театро», «Танцевальня» и «Сыроварня».

Здание по Набережной реки Ушайки, 8 является объектом культурного наследия регионального значения. В середине XIX века владелицей дома была купчиха Ф. С. Пастухова. Считается, что именно здесь в 1863 г. началась история Мариинской женской гимназии. В 1880-х в доме жил томский губернатор А. Анисьин. Позже здесь разместился магазин Степанова, а уже в начале XX в. усадьба перешла во владение семьи Кухтериных. Большая часть здания была отдана под конюшни, а меньшее здание занял сам Иннокентий Евграфович.

В 1905 году в здании разместилось отделение Русского банка внешней торговли и биржа. К этому времени в доме уже работала типография Перельмана.

В годы первой мировой войны — склад Общества Красного Креста, позднее — бюро Томского комитета РСДРП.

В советское время усадьбу занимали Дом просвещения, нарсуд Куйбышевского района областной совет общества «Спартак», галантерейный магазин и другие учреждения. С 1999 по 2020 гг. здание принадлежало институту «Сибспецпроектреставрация». Позже часть имущества организации по мировому соглашению с кредиторами была передана в долевую собственность, а сам институт сменил место дислокации.

Фото: Серафима Кузина

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