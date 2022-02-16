Томские альпинисты завоевали два «золота» и «серебро» всероссийских соревнований

Томский Обзор / Фото: 16 февраля 2022 // Фото: depms.ru

Сборная Томской области привезла три медали с первенства России по ледолазанию, всероссийских юношеских соревнований по альпинизму и заключительного этапа Кубка России.

Как уточняют в пресс-службе регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, в турнирах приняли участие 140 спортсменов из 12 регионов страны. Томскую область представили 12 альпинистов из объединения «Искра» (ДДЮ Кедр). Все они тренируются у Елены Темеревой.

На первенстве России в младшей возрастной группе в дисциплине «трудность» первое место заняла томичка Ксения Бубнова. Золотую медаль Первенства в той же дисциплине везет в Томск Владислав Копылов.

На Кубке России Владислав Темерев в тяжелой конкурентной борьбе завоевал «серебро» в дисциплине «трудность». В общем зачете он остановился на 4 месте.

В следующие выходные томские спортсмены отправятся на чемпионат и первенство Европы в Финляндии.

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