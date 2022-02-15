В Северске опрокинувшийся грузовик въехал в теплотрассу
15 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: vk.com/public_tomsk_police
Сегодня, 15 февраля, в Северске произошло ДТП с участием грузового автомобиля Холо, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.
Инцидент произошел около 12.50. По предварительным данным, 54-летний водитель грузовика не справился с управлением. В результате автомобиль опрокинулся и въехал в теплотрассу.
В результате ДТП никто не пострадал.
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