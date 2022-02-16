Пензенский эксперт одобрил часть проектной документации благоустройства набережной Ушайки в Томске

16 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: СПБ-Гранит (иллюстрация проекта 2015 года)

Проектная документация по обеспечению сохранности объекта культурного наследия «Томской острог» в рамках проведения обустройства набережной реки Ушайки в Томске (участок №3) прошел экспертизу. Его оценивал генеральный директор ООО «Научно-производственный центра «Цера» Игорь Карев (Пенза).

Согласно документу, эксперт провел анализ представленной заказчиком документации на предмет возможности или невозможности обеспечения сохранности объекта культурного наследия при проведении земляных или строительных работ. Для сохранения объекта проектом предполагается проведение спасательных археологических работ на территории объекта культурного наследия, а также проведение археологической разведки на прилегающих участках — рекомендовано заложение 3 разведочных шурфов на участках площадью 9,3 тыс. кв.м.

Согласно проектной документации эксперт пришел к выводу о возможности сохранения объекта культурного наследия.

«Эксперт рекомендует указанную документацию для согласования государственным органом охраны объектов культурного наследия, с целью последующего руководства данной документацией для реализации мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Томский острог», — говорится в документе.

Между тем, границах благоустраиваемого участка № расположен ряд других объектов культурного наследия. А именно мост через реку Ушайку, территория названного объекта культурного наследия по Набережной реки Ушайки, 2, а также выявленный объект культурного наследия — достопримечательное место «Воскресенская гора и Белоозерье»

Напомним, реконструкция набережной Ушайки является частью более масштабного проекта «Томские набережные», который предусматривает подготовку к перестройке всех инженерных сетей в центре города, решение санитарно-гигиенической проблемы со стоками в реку, размещение делового центра, торгово-развлекательных и спортивных объектов.

Работы стартовали в конце 2014 года. Открытие первой очереди состоялось в сентябре 2019 года.

Подрядные работы на набережной Ушайки ведет петербургская строительная компания «СПб-гранит».

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