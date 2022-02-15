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Вокруг Томска и Северска появился «зеленый щит»

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Вокруг Томска и Северска образована зона с ограниченным режимом природопользования площадью 3 тыс. га. Здесь ограничена вырубка деревьев, а также введены особые правила для хозяйственной деятельности, влияющей на естественное состояние экосистемы.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, лесопарковых зеленых поясах запрещаются размещение отходов, создание объектов капитального строительства, строительство животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм и другие виды хозяйственной деятельности. За нарушение режима установлена административная ответственность по статье 8.45.1 КоАП РФ.

По закону уменьшение площади созданного лесопаркового пояса не допускается. В случае исключения из ЛЗП какой-либо территории в его состав должна быть включена другая территория не меньшей площади.

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