Томские кикбоксеры привезли 15 медалей с всероссийских соревнований

Томский Обзор / Фото: 14 февраля 2022 // Фото: depms.ru

Томские спортсмены завоевали 15 медалей разного достоинства на прошедшем в Красноярске «Кубке Сибири», сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Турнир собрал более 500 спортсменов из 16 регионов страны. Медали были разыграны в дисциплинах: «фулл-контакт», «лоу-кик», «поинтфайтинг» и «лайт-контакт». Томскую область представляли воспитанники спортивных клубов «Воин» и «Александр Пересвет», а также кикбоксеры областной спортивной школы олимпийского резерва.

Андрей Скороходов, Екатерина Ларина, Вячеслав Манохин и Алексей Фомин стали победителями в своих категориях. На вторую ступень пьедестала поднялись Максим Береснев, Алина Каргина, Владислав Петрашов и Артём Машагов. Бронзовыми призерами стали: Кирилл Дорогов, Екатерина Гнеушева, Максим Кондратьев, Данил Заев, Абдусалом Носиров, Степан Алфёров и Данил Пелипенко.

Спортсменов к турниру подготовили Денис Мещеряков, Дмитрий Голдинов, Иван Иконников и Семен Ануфриев.

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