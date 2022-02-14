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В Томске демонтировали незаконную рекламу на Пушкина

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Накануне в Томске демонтировали самовольно размещенную рекламу на участке между домами №17 и №37 по ул. Пушкина по обеим сторонам.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, специалисты убрали 80 рекламных конструкций — баннеров, объявлений, перетяг, размещенных на фасадах домов, деревьях и световых опорах.

Также в этом году администрация планирует снести крупногабаритные рекламные конструкции по ул. Иркутский трат, 61/1, ул. Высоцкого, 1, пр. Комсомольский, 15а и двух конструкций индивидуального проектирования по пр. Комсомольский, 5

В пресс-службе уточняют, что за январь этого года сотрудники районной администрации демонтировали более 220 единиц информационно-печатной продукции, самовольно размещенной на объектах благоустройства, фасадах зданий, опорах освещения на территории Октябрьского района.

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