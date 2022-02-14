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Жители трех улиц Томска остались без воды до вечера

ЖКХ, Томские новости, отключение воды остались без воды когда дадут воду график отключения Жители трех улиц Томска остались без воды до вечера

Сегодня, 14 февраля, в Томске на время ремонтных работ отключили холодную воду в части домов на трех улицах Томска.

Как сообщает пресс-служба «Томскводоканала», с 9.30 до 23.50 без воды остались дома, расположенные по адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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