Жители трех улиц Томска остались без воды до вечера

Сегодня, 14 февраля, в Томске на время ремонтных работ отключили холодную воду в части домов на трех улицах Томска.

Как сообщает пресс-служба «Томскводоканала», с 9.30 до 23.50 без воды остались дома, расположенные по адресам:

ул. Пушкина, 61а, 63, 63 стр.5, 63 стр.7, 63 стр.8, 63/28, 63/52, 65, 65/1, 65/2, 65а, 65б, 69, 71, 73, 73а;

ул. Северный городок, 3, 3/1, 6, 7, 7а, 48, 48/1, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 61, 61/1;

ул. Техническая, 1в.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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