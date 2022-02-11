Часть жителей Октябрьского района Томска останутся без воды до вечера

11 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Сегодня, 11 февраля, жители ряда улиц Октябрьского района Томска останутся без воды из-за аварийных работ на водопроводных сетях.

Как уточняют в пресс-службе «Томскводоканала», отключение продлится с 12.00 до 20.00. В это время без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ул.Алеутская, 1,1А, 2,2А, 3,4,5,7,7а8,9,10,11,12,13,13а, 13г, 13д, 14,14а, 15/1,15а, 16стр.2,16а, 17,19,19а, 21,28,28/1,30а;

пер.1-й Алеутский 2,3,5,5а, 7 стр.4,7/2,7/3;

пер.2-й Алеутский 3,4;

ул.Амурская 1,2д, 6,6а, 8,8а, 9,10,10 стр.1,12,13,14,15/2,16,17/1,17/2,18а, 20а, 21,22,24б, 28,29,31,32,

34,38,40,41,42,42а, 43,43а, 44,45,46,47,48,50,51,52,54,56,60;

ул.Асиновская 1,1/1,2,3,4,5,5/1,5/2,5/3,5/4,5/5,5/9,5/10,7,7а, 9/2,9а, 11,13;

пер.Васильковый 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14;

ул.Венгерская 1а, 1а стр.1,2,4,6,7,7/4,8,9,9/1,10,10 стр.3,12,13,13/;

пер.Дубовый 7;

пер.Дунайский 2,2а, 3,5а, 7,11,16,17,19,21,22,23,24,26,26а, 30,36;

п.Кузовлево, ул.Заречная 7,11,14,15,16,17,20,22,22а, 26,30,32;

ул.Индустриальная 1,1а;

пер.Камский 4,6,7,8,9,9 стр.1,15;

п.Кузовлево, Кузовлевский тракт, 15,15 стр.2,29,29/5;

ул.Кутузова 1,½,1а, 1б, 2,2/1,2/2,2/3,2а, 2б, 2ж, 4,4а, 5,7/1,7/2,7а, 8,9,11,11/2,13;

пер.Латвийский 1,2,3,4,5,6,8,10,12,14,16;

ул.1-я Лесная 1,1а, 2,3,4,5,7а, 9,10,13,14,15,17,17а, 18,19,20,22,23,23 кор.1,24,25,26,29,30,32,33,33/1, 34,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47а, 50,52,54,54а, 56,62,64,66,68;

ул.2-я Лесная 1,1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1д кор.1,1ж, 2,2а, 3,4,4а, 4б, 4г, 4е, 4ж, 5,5 стр.1,6,7,8,9,10,12,13,17,18, 19,20,21,22,23,24,25,25 стр.1,27,29,30,31,32,33а, 34,35а, 36,38,40,42,43,44,45,46,47,49,51,54,55а, 56/1, 57,58,59,60,62,64,65-84,66,68,70,72,75/2,75/3,76;

ул.3-я Лесная 3,4,5,6,8,9,11,12а, 17а, 20,24,25,26,28,34,36,40,40/1;

ул.Лесная 1,5,8,11;

пер.3-й Лесной 3,4,6,7;

проезд Лесной 3,4;

ул.Мичурина 45/1 стр.1,45/2,47к;

пос.Кузовлево, ул.Молодежная 1,1/1,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14;

ул.Научная 9,11,12,14,15,17,19,21,32,32а, 34;

ул.1-я Ново-Деповская 1а, 2,3,5,6,7,8а, 11,1516,19,21,29,31,33,39,41,43,45,53,55,57;

ул.2-я Ново-Деповская 3,4,5,6,7,9,10,13,15,16,17,17 стр.1,19,21;

пер.Обской 5,6,7,8,9;

ул.Одесская 3,3а, 3б, 4,4а, 4б, 5,7,9,10,11/2,13,15;

пер.Офицерский 1,1а, 2,3,4,5,11,13;

пос.Кузовлево, ул.Пионерская 2,3,4,4а, 5,7,8,9,10,11,13а, 14,15,17,18,20,21,23;

пер.Прохладный 1,1а, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14;

пер.Радужный 2,3,5,7,8,9,10;

ул.Садовая 1,2,2а, 3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17;

пос.Кузовлево, ул.Советская 4,6,7,9,1213,16,19,21,22,24/1,27,33,37,43,47,51а;

пос.Кузовлево, ул.Солнечная 15,22,23,24,26,28,34;

ул.Суворова, 21,21 стр.6;

ул.Таежная 1,3,13,15,15 стр.1;

пос.Кузовлево, ул.Тепличная, 1,1б, 2,3,4,5,6,7,8,9,13,15,16,19,28,30,32;

пос.Кузовлево, пер.Тихий 2,3,4,5а, 19,20,20/4,23,25,29,31,31/1;

пер.Тульский 4,6,7;

проезд Тульский 6;

ул.Тяговая 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16;

ул.Угрюмова 1/1,½;

пос.Кузовлево, ул.Школьная 3,6,7,10,12,13/1,16,18;

ул.Энергетическая 1;

пер.Ясный 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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