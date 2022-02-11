18+
18+

Часть жителей Октябрьского района Томска останутся без воды до вечера

ЖКХ, Томские новости, отключение воды остались без воды вырубили воду ЖКХ ограничение график отключения Часть жителей Октябрьского района Томска останутся без воды до вечера

Сегодня, 11 февраля, жители ряда улиц Октябрьского района Томска останутся без воды из-за аварийных работ на водопроводных сетях.

Как уточняют в пресс-службе «Томскводоканала», отключение продлится с 12.00 до 20.00. В это время без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичей приглашают на бесплатные экскурсии, посвященные первым студентам-инженерам Сибири

25 января 2022
Томские новости

В Томской области осудили повара столовой, где 34 ребенка заразились псевдотуберкулезом

25 января 2022
Томские новости

Экскурсии на языке жестов появились в Томском художественном музее

13 января 2022
Томские новости

Четверо жителей Томской области обвиняются в краже капусты и незаконной рубке сосен

12 января 2022
Томские новости

Крещенских купаний в Томске в этом году снова не будет

14 января 2022
Томские новости

В томской колонии сделали 10 будок для бездомных собак

28 января 2022
Томские новости

Центр креативных индустрий «Поздеев центр» построят в Красноярске

17 января 2022
Томские новости

Более 520 случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области

31 января 2022
Томские новости

Половину управленческого состава томский предприятий СИБУРа переведут на «удаленку»

25 января 2022
Комментарии для сайта Cackle