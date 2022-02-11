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В Томске заработали 19 почтоматов Почты России

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В Томске начали работать 19 почтовых автоматизированных терминалов почтоматов. Они располагаются в 3 крупных почтовых отделениях и 16 супермаркетах, а в ближайшее время откроются еще в 23 локациях.

Как уточняет пресс-служба регионального УФПС, почтомат представляет собой терминал с ячейками разных размеров. Он предназначен для приёма и выдачи малогабаритных отправлений с помощью специальных кодов доступа, которые вводятся на сенсорном экране.

Пока почтоматы работают по предварительной оплате. Когда курьер помещает в него посылку, клиенту приходит SMS с кодом получения заказа. Его нужно ввести на экране, чтобы нужная ячейка открылась и отправление можно было забрать. В будущем планируется запустить оплату заказов через POS-терминал почтомата.

«Почтоматы — это быстрый, удобный и бесконтактный способ выдачи посылок. Здесь клиенты Почты могут получать посылки из большинства интернет-магазинов, с которыми работает оператор, включая AliExpress Россия, Avon, Читай-город и других российских и зарубежных магазинов. К этой опции уже подключились около 650 продавцов. Всего в 2022 г. мы планируем запустить 42 терминала», — отмечает заместитель директора по операционному управлению УФПС Томской области Антон Игнатов.

Предполагается, что новое оборудование позволит сэкономить деньги на отправку посылки. Например, для онлайн-ритейлеров Почта России подготовила специальное предложение по доставке посылок в Томск из любой точки России. До 31 марта 2022 г. стоимость услуги для интернет-магазинов составит 99 руб. — в среднем на 35–40% ниже рынка. При этом на цену не будет влиять ни удалённость населённого пункта, из которого отправлена посылка, ни вес отправления (фиксированная цена распространяется на все отправления до 10 кг).

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