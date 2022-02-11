В томском ТЮЗе начались репетиции «Лучшего спектакля малой формы»

11 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: Саша Прохорова

Томский театр юного зрителя поставит «Лучший спектакль малой формы». Репетиции постановки, режиссером которой выступит Дмитрий Гомзяков, уже начались, сообщают в пресс-службе ТЮЗа.

Отмечается, что на этот раз режиссер намерен поставить легкую и веселую вещь, направленную на преодоление «русской хтони».

«Что оно обозначает, легко ощутить, погрузившись в атмосферу поздних произведений Достоевского: ни одного счастливого человека, везде царит тоска, все унылые, униженные и оскорблённые… Получается, что русский человек — это унылый человек. Но, по моим наблюдениям, сегодняшнее молодое поколение такой „хтонический“ культурный код потихоньку преодолевает», — отмечает Дмитрий Гомзяков.

В сообщении уточняется, что литературной основы у спектакля нет, и он сочиняется режиссером и его командой на репетициях. Его создатели пытаются просмеять всё, что вызывает депрессию и тревогу.

Художник спектакля — Евгений Лемешонок. Также в команде художники по свету и мультимедиа Игорь Фомин и Ксения Котенева. Также в постановке заняты Ольга Никитина, Марина Фадеева, Ольга Райх, Игорь Савиных, Екатерина Костина, Кирилл Фриц, Владимир Бутаков, Наталья Гитлиц, Роман Колбин, Тимофей Абаскалов.

Премьерные показы пройдут 11 и 12 марта на малой сцене ТЮЗа.

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