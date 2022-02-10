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Томичей просят не парковаться вдоль некоторых улиц Советского района

Дороги, ЖКХ, Томские новости, уборка снега чистят снег Советский район Томичей просят не парковаться вдоль некоторых улиц Советского района

В ночь на пятницу, 11 февраля, в Советском районе Томска пройдет комплексная уборка территории от снега. В связи с этим томичей просят не парковать машины вдоль некоторых улиц.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, речь идет об улицах Олега Кошевого и Шевченко, переулков Курский и Смоленский. Также горожан просят на время уборки освободить от частного транспорта дворовые и внутриквартальные территории на время уборки.

В работах будут задействованы МБУ «ТомскСАХ», подрядчик администрации района, УК, ТСЖ и организации, которые ведут свою деятельность на территории района. В 10.00 пятницы, 11 февраля, муниципальное предприятие сменят механизированные звенья подрядчика администрации Советского района, которые очистят от снега прилегающие переулки Курский и Смоленский. В это же время снег уберут во внутриквартальных проездах — вдоль многоквартирных домов по ул. Лебедева, 105 и 105/2.

Одновременно с работой спецтехники к уборке снега подключатся дворники, они очистят придомовые и прилегающие территории административных зданий и объектов потребительского рынка.

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