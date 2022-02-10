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Подростка, выпавшего из окна томской школы, перевели из реанимации

Происшествия, Томские новости, происшествия выпал из окна пострадал сводка жесть Томска Подростка, выпавшего из окна томской школы, перевели из реанимации

Состояние подростка, выпавшего из окна школы №40 в Томске, улучшилось и оценивается как средней степени тяжести, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

«Подросток был переведен из реанимации в травматолого- ортопедическое отделение, продолжает лечение», — сообщил главный врач больницы скорой медицинской помощи 2 Андрей Караваев.

Напомним, 27 января, в 14.39 ребенок выпал из окна 4 этажа школы. Еще до приезда реанимационной бригады ребенку начали оказывать помощь медики «скорой», которая находилась в школе по другому вызову. Восьмиклассника доставили в больницу скорой медпомощи №2 с множественными повреждениями.

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