Подростка, выпавшего из окна томской школы, перевели из реанимации

Состояние подростка, выпавшего из окна школы №40 в Томске, улучшилось и оценивается как средней степени тяжести, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

«Подросток был переведен из реанимации в травматолого- ортопедическое отделение, продолжает лечение», — сообщил главный врач больницы скорой медицинской помощи 2 Андрей Караваев.

Напомним, 27 января, в 14.39 ребенок выпал из окна 4 этажа школы. Еще до приезда реанимационной бригады ребенку начали оказывать помощь медики «скорой», которая находилась в школе по другому вызову. Восьмиклассника доставили в больницу скорой медпомощи №2 с множественными повреждениями.

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