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В Томске мужчина украл у экспедитора коробку пирожных

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Томские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже коробки с 36 пирожными, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел 1 февраля у дома по ул. Вокзальной, 41. Здесь экспедитор остановился для разгрузки и доставки продуктов. При этом он не закрыл автомобиль, а когда вернулся, обнаружил пропажу коробки с пирожными на общую сумму более 5 тыс. рублей.

Позже полицейским удалось найти подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 46-летний томич. Он рассказал, что увидел открытый автомобиль, оставленный без присмотра, и похитил коробку. После этого он отправился на один из рынков, где начал продавать пирожные по 50 рублей за штуку. Часть не распроданных кондитерских изделий полицейские изъяли.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Теперь мужчине грозит до двух лет колонии.

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