Суд изъял у осужденного за взятку заммэра Томска дом и землю

9 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Томский районный суд изъял у осужденного за взятку бывшего заместителя мэра Томска Евгения Сурикова имущество, посчитав, что оно приобретено на неподтвержденные доходы, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-служба региональной прокуратуры.

По информации прокуратуры, Суриков приобрел дом площадью 228 кв. м, оформив его на свою мать. При этом он не смог пояснить, на какие доходы сделал эту покупку. После изъятия дом и земельный участок общей стоимостью более 4,4 млн рублей обращены в доход государства.

16 июля 2020 года Сурикова задержали по подозрению в получении взятки. По данным следствия, вице-мэр получил взятку от жительницы Томска за покровительство. СКР по материалам ФСБ возбудил уголовное дело по п."в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере), и ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Сурикова арестовали.

В сентябре 2021 года Томский районный суд приговорил бывшего чиновника к четырем годам колонии строгого режима. В декабре суд смягчил приговор на один год, сократив пребывание в колонии до трех лет. Также Суриков должен выплатить штраф 7 млн рублей.

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