«Газпромнефть-Восток» продолжает поддерживать медиков в борьбе с COVID-19

9 февраля 2022 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

«Газпромнефть-Восток» оказал помощь в обеспечении медицинских учреждений Томска и Томской области. Поликлиника №8 Томска, а также Каргасокская районная больница дополнительно приобретут медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Облучатели-рециркуляторы, респираторы, перчатки, костюмы, биохимические анализаторы – перечень необходимых наименований сформирован на основе потребностей медиков и состоит из 10 позиций. Помощь оказана в рамках корпоративной программы «Антивирус»*.

– «Газпромнефть-Восток» с первых дней включился в борьбу с пандемией, и вместе с другими предприятиями города и области оказывал помощь медицинским учреждениям. Мы и дальше будем работать в этом направлении, чтобы победить пандемию и вернуть жизнь в привычное русло, – отметил Константин Карабаджак, генеральный директор «Газпромнефть-Востока».

– Мы благодарны компании «Газпромнефть-Восток» за помощь системе здравоохранения. Сегодня, во время подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией, дополнительные средства защиты и медицинская аппаратура очень важны для медорганзаций, – поблагодарил заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Александр Таранов.



«Газпром нефть» реализует комплексную программу противодействия COVID-19 – «Антивирус», направленную на защиту здоровья сотрудников и обеспечение непрерывности производства. Программа основана на определении ключевых рисков и системе барьеров на пути распространения вируса. В рамках программы «Антивирус» компания оказывает помощь медицинским учреждениям и волонтерским организациям в регионах деятельности своих предприятий.

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