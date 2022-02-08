Томские вузы и промышленные предприятия региона отмечают День науки

8 февраля 2022 / Партнерский материал / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Ежегодно в России 8 февраля отмечается День науки. Он был установлен указом президента в 1999 году в ознаменование 275-летия со дня создания в стране национальной Академии наук.

Несмотря на то, что Томск исторически считается студенческим городом, в экономике региона ведущее место занимает промышленность, в ней занято почти четверть работающего населения, ими создаётся 40% валового регионального продукта. Ведущие вузы области, входящие в проект «Большой университет» и Союз «МПО работодателей Томской области, активно сотрудничают с томскими промышленниками и совместно внедряют научные разработки на производствах.

Томскстат подсчитал количество исследователей в Томской области: научными исследованиями и разработками в 2020 году занимались 59 организаций, из них 21 — научно-исследовательские, 11 — вузы, 10 — промышленные предприятия. При этом большая часть изысканий посвящена техническим областям.

Как отметил ректор ТГАСУ Виктор Власов, эта дата — всеобщий праздник, потому что наука — это основа основ, на которой держится вся наша жизнь, все отрасли и направления экономики, политики, общественной деятельности человека.

«Наука — это не просто теоретические знания, наука должна непременно быть полезна людям, а полезной она становится, в том числе и тогда, когда для нее находится прикладное применение, например, в промышленном производстве. Образ промышленника сегодня уже нельзя воспринимать стереотипно. Времена, когда рабочий на производстве представлялся человеком, работающим исключительно руками и гаечным ключом — давно прошли. На заводах и предприятиях активно внедряются новейшие технологии и инженерные разработки, активно привлекаются студенты, которые на практике обучаются и развиваются в выбранной профессии. Совместная работа молодого и старшего поколений дает уникальный синергетический эффект, который позволяет решать нестандартные задачи благодаря взаимодействию креативности и опыта», — рассказал Виктор Власов.

Ректор ТГУ Эдуард Галажинский отметил, что 8 февраля ТГУ как исследовательский университет отмечает свой профессиональный праздник — День науки, но, безусловно, это день ещё и тех, кто внедряет научные разработки в жизнь, кто ежедневно плотно сотрудничает с учёными и вместе с ними находится на научном фронтире.

«Сегодня разработки вуза востребованы на многих предприятиях региона и за его пределами, мы сотрудничаем с томскими „Манотомью“, „Приборным заводом“, ТЭМЗом, „Сибагро“, недавно подписали соглашение о конфиденциальности по новому проекту с „СибирьЭко“ о культивировании и выращивании краснокнижных растений, совместно с компанией „Ильменит“ планируем разработать эффективные технологии извлечения циркония для Туганского горно-обогатительного комбината. Один из самых больших наших сегодняшних проектов — это создание детекторов — одной из важнейших составляющих для самого мощного в мире источника синхротронного излучения СКИФ. Его строительство в 2021 году начато под Новосибирском. Эти детекторы для СКИФа будут в 1000 раз устойчивее к радиационной нагрузке, чем кремниевые сенсоры, используемые в синхротронах других стран», — рассказал ректор ТГУ

И. о. ректора Томского политехнического университета Дмитрий Седнев считает, что День науки — один из главных профессиональных праздников для Томской области, а тесное взаимодействие научного сообщества со всеми отраслями экономики — важнейшее конкурентное преимущество региона.

«Сегодня ТПУ — надёжный партнер томских предприятий, опорный вуз государственных корпораций, среди которых „Газпром“, „Росатом“, „Системный оператор ЕЭС“. В университете реализуется масса масштабных научных проектов, разработки ученых и инженеров Томского политеха успешно внедряются в энергетике, нефтегазодобывающей отрасли, химической промышленности, приборостроении и многих других сферах. Томский политех является одним из крупнейших налогоплательщиков региона, предоставляет работу тысячам сотрудников, участвует в реализации ключевых региональных программ во взаимодействии с индустриальными партнерами», — рассказал и. о. ректора ТПУ Дмитрий Седнев.

Все три вуза — ТГУ, ТПУ и ТГАСУ входят в проект «Большой университет» и Союз «МПО работодателей Томской Задачи Союза: содействие развитию трудовых ресурсов, активное участие в интеграции высшей школы, науки, промышленности и бизнеса, защита и продвижение интересов томских предприятий и тех, кто на них работает.

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