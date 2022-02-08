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Томичи с симптомами ОРВИ могут оставить заявку на дистанционное оформление больничного

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Томичи и жители региона могут оставить заявку на больничный лист дистанционно. Для этого необходимо заполнить онлайн-анкету, сообщает пресс-служба обладминистрации.

При оформлении листа необходимо будет указать контактные данные, медицинскую организацию и симптомы заболевания. На сайте также имеется возможность загрузить результаты ПЦР-тестирования, если таковые имеются.

Все полученные данные будут дважды в день передаваться сотрудниками центра медицинской и фармацевтической информации в медорганизации по месту фактического проживания обратившихся, после чего с пациентами будут связываться врачи.

«Сегодня в связи с огромной загруженностью колл-центров томичи не всегда могут оперативно дозвониться до медучреждения или на горячие линии, чтобы сообщить о заболевании. Возможность оставить заявку на открытие больничного листа онлайн позволит снизить нагрузку на колл-центры», — рассказала директор центра медицинской и фармацевтической информации Светлана Малахова.

Томичи и жители области, которые по какой-либо причине не могут воспользоваться услугой дистанционного оформления больничного листа, могут позвонить в свою поликлинику либо на горячую линию департамента здравоохранения 8 (3822) 516-616.

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