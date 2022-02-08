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Мультфильм томского первоклассника претендует на победу в международном конкурсе «Пластилиновый мир»

Томские новости, пластилиновый мир мультфильм конкурс детское творчество Мультфильм томского первоклассника претендует на победу в международном конкурсе «Пластилиновый мир»

Мультфильм первоклассника Богдана Крупени, участника международного проекта SmartJ, представит Томск в международном конкурсе анимации «Пластилиновый мир».

«Мультик Богдана — абсолютно авторский проект. В рамках темы конкурса «Я изменяю мир» возникла идея фантастического спасения мира от инопланетных захватчиков, после чего вся концепция, создание героев, съемка, монтаж выполнялись самостоятельно. Принципиальная позиция руководителя проекта и куратора курса пластилиновой анимации заключалась в том, чтобы показать детям, каких результатов они могут добиться без помощи взрослых. Как просто витающая в воздухе мысль, которая, возможно, не отличается особой логичностью, может найти визуальное воплощение и стать законченной. Насколько дети действительно способны, талантливы, смелы и прекрасны», — говорит Анастасия Альхимович руководитель неформального образования в Еврейском культурном центре.

Школьники-мультипликаторы из России, Украины, Беларуси, Грузии, Азербайджана в течении двух месяцев готовили собственные проекты. Накануне стартовал второй этап конкурса, где мультфильм Богдана «Про инопланетян» держится в тройке сильнейших.

Победителя конкурса определит зрительское голосование. Поддержать работу томского первоклассника можно здесь.

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