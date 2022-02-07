Томские предприниматели представят новый благотворительный спектакль

7 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В конце февраля в Томске состоится премьера нового благотворительного спектакля, поставленного томскими предпринимателями. В этот раз томичи увидят постановку «Ящерица» знаменитого драматурга Александра Володина.

«Это спектакль о человеческих отношениях, об уникальном человеческом качестве — не только уметь выражать свои мысли, но и слышать и понимать другого человека! О взаимопонимании и терпимости, о том, что главные человеческие качества — доброта и сопереживание — не имеют временных границ!», — говорится в сообщении.

В постановке принимают участие 34 предпринимателя со своими детьми. Подготовка спектакля началась еще в октябре 2021 года, а активные репетиции стартовали в январе 2022-го. Режиссером постановки, как и в прошлые годы, выступила Ирина Гилева — педагог высшей квалификационной категории, Лауреат и призер Всероссийских и международных конкурсов.

Спектакль станет пятым в репертуаре театра предпринимателей. Ранее они поставили «И смех и слезы, и любовь» по рассказам Аркадия Аверченко, «Нам бы про душу не забыть» по рассказам Василия Шукшина, «Ещё до войны» по книге писателя Виля Липатова и «Обыкновенное чудо» по пьесе Евгения Шварца.

Премьера новой постановки состоится 24 февраля в концертном зале Томского государственного университета (пр. Ленина, 36) в 19.00. На следующий день, 25 февраля спектакль можно будет увидеть в Большом концертном зале (пл. Ленина, 12а) в 19.00.

Билеты на спектакль можно приобрести здесь и здесь. Все средства от продажи будут переданы в Фонд Алёны Петровой.

Напомним, томские предприниматели проводят благотворительные спектакли с 2018 года. Все собранные средства направляются на помощь детям. Так, в прошлом году благодаря постановке, в которой были задействованы 30 предпринимателей и 12 детей, удалось собрать более 376 тыс. рублей на операцию по трансплантации костного мозга Маргарите Петровой.

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