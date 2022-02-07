Девять направлений из Томской области попали в перечень субсидируемых

7 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая/ из архива издания

Федеральное агентство воздушного транспорта включило 9 направлений из томского аэропорта в список субсидируемых в 2022 году. Их выполняют авиакомпании «СиЛА», «Red Wings», «ИрАэро», «РусЛайн», «S7» и «Аэрофлот».

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, субсидирование позволит авиакомпаниям сделать доступной стоимость билетов при полетах по региональным и межрегиональным маршрутам. Так, по словам замгубернатора по промышленной политике Игоря Шатурного, в 2022 году из бюджета региона выделены средства на субсидирование авиарейсов в Абакан, Барнаул, Горно-Алтайск, Новосибирск, Иркутск, Екатеринбург и Улан-Удэ.

Кроме того, продолжится субсидирование из областного бюджета полетов по направлению Томск — Стрежевой. Льготные авиабилеты стоимостью 5 тысяч рублей в одну сторону могут приобрести: молодежь не старше 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Рейсы будет выполнять авиакомпания «КрасАвиа» на воздушном судне АТR-42.

В сообщении отмечается, что авиасообщение по маршрутам Томск — Каргасок — Новый Васюган и Томск — Кедровый планируется возобновить в феврале–марте. Средства на их субсидирование предусмотрены в областном бюджете. Сейчас идет запрос предложений от авиакомпаний. По его результатам будут определены перевозчики, с которыми будут заключены соглашения.

Напомним, первый за почти четверть века регулярный авиарейс Томск — Каргасок состоялся 1 октября 2017 года. В 2018 году этот рейс был продлен до Нового Васюгана, а в 2019 году восстановлены полеты в город Кедровый.

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