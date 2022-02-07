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Томичка лишилась более 330 тыс. рублей в попытке вернуть украденные ранее деньги

Криминал, Томские новости, деньги украли мошенники обманули арестовали задержали криминал Томичка лишилась более 330 тыс. рублей в попытке вернуть украденные ранее деньги

В Томске 58-летняя местная жительница поверила мошенникам и лишилась более 330 тыс. рублей в попытке вернуть украденные деньги.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, томичке позвонил неизвестный, представившийся сотрудником одного из банков. Он сообщил, что на счет его учреждения поступили деньги, которые якобы были похищены у нее несколько лет назад. Также звонивший уточнил, что вскоре деньги переведут на биржу и чтобы их получить женщине необходимо оплатить услуги по их переводу.

Томичка поверила злоумышленниками перевела на указанный ими счет более 330 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

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