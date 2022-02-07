Томский самбист победил на всероссийских соревнованиях

Томский Обзор / Фото: 7 февраля 2022 // Фото: depms.ru

Учащийся томского центра спортивного и боевого самбо «Кристалл» Вячеслав Орехов стал обладателем золотой медали на турнире, посвященном памяти заслуженного тренера СССР Валерия Метелицы.

Как уточняют в пресс-службе регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, турнир, проходивший в Барнауле, собрал более 200 спортсменов из 23 регионов страны. Томский самбист провел семь победных встреч и взял «золото». Кроме того, Вячеслав получил право на присвоение звания «Мастер спорта России».

«Весь турнир Вячеслав провел на одном дыхании, он достоин был победы», — рассказал тренер самбиста Анатолий Попов.

Он также отметил, что впереди у Вячеслава первенство России.

Узнать, как развивалось самбо в Томской области можно в нашем материале.

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