18+
18+

Кассовое исполнение нацпроектов в Томской области является самым низким в СФО — Генпрокуратура

Власть, Томские новости, нацпроекты инфраструктура проверки реализация деньги федеральные средства Кассовое исполнение нацпроектов в Томской области является самым низким в СФО — Генпрокуратура

Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин в ходе расширенного заседания коллегии прокуратуры Томской области указал на приоритетность выполнения в регионе нацпроектов, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства региона.

«Демешин акцентировал внимание на приоритетах надзорной деятельности и проблемах региона. В их числе — выполнение мероприятий национальных проектов, кассовое исполнение которых самое низкое в округе», — говорится в сообщении.

Он также потребовал принять меры по активизации надзора в сфере защиты прав обманутых дольщиков; граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Кроме того, Демешин подчеркнул необходимость мер по снижению долга перед организациями ЖКХ, размер которого составляет около 4,5 млрд рублей.

Он также обратил внимание прокуроров не только на защиту трудовых прав в части оплаты труда, но и его охраны, так как «в Томской области достаточно специфических опасных производств». Вместе с тем он призвал защищать права предпринимателей от избыточного административного давления и обеспечивать своевременную оплату заказчиками исполненных обязательств по контрактам.

В свою очередь в пресс-службе обладминистрации «Интерфаксу» сообщили, что губернатор Томской области, участвовавший в заседания коллегии, отметил необходимость наращивания работы по выполнению нацпроектов в регионе.

«Конечно, не все у нас гладко. Меня, как губернатора, беспокоят темпы реализации национальных проектов, обеспеченность жильем детей-сирот, расселение ветхого и аварийного жилья, другие проблемы», — сказал Жвачкин.

Он подчеркнул, что для нивелирования отставания власти региона уже реализуют комплекс мер в рамках работы Совета при губернаторе по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичи смогут посмотреть показательные выступления юных фигуристов

7 января 2022
Томские новости

В феврале в Томске сменится глава управления социальной политики

29 января 2022
Томские новости

В Томской области зарегистрировано более 800 случаев заболевания коронавирусом

3 февраля 2022
Томские новости

Еще одна партия вакцины «Спутник Лайт» поступила в Томскую область

26 января 2022
Томские новости

У томского драмтеатра появился новый автобус для гастролей

18 января 2022
Томские новости

Мэрия Томска будет изымать и выставлять на торги городские недострои

21 января 2022
Томские новости

Ледяные горки в Томске временно закрыли из-за потепления

17 января 2022
Томские новости

Томичи смогут следить за графиком уборки улиц в соцсетях

12 января 2022
Комментарии для сайта Cackle