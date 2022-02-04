Кассовое исполнение нацпроектов в Томской области является самым низким в СФО — Генпрокуратура

4 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин в ходе расширенного заседания коллегии прокуратуры Томской области указал на приоритетность выполнения в регионе нацпроектов, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства региона.

«Демешин акцентировал внимание на приоритетах надзорной деятельности и проблемах региона. В их числе — выполнение мероприятий национальных проектов, кассовое исполнение которых самое низкое в округе», — говорится в сообщении.

Он также потребовал принять меры по активизации надзора в сфере защиты прав обманутых дольщиков; граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Кроме того, Демешин подчеркнул необходимость мер по снижению долга перед организациями ЖКХ, размер которого составляет около 4,5 млрд рублей.

Он также обратил внимание прокуроров не только на защиту трудовых прав в части оплаты труда, но и его охраны, так как «в Томской области достаточно специфических опасных производств». Вместе с тем он призвал защищать права предпринимателей от избыточного административного давления и обеспечивать своевременную оплату заказчиками исполненных обязательств по контрактам.

В свою очередь в пресс-службе обладминистрации «Интерфаксу» сообщили, что губернатор Томской области, участвовавший в заседания коллегии, отметил необходимость наращивания работы по выполнению нацпроектов в регионе.

«Конечно, не все у нас гладко. Меня, как губернатора, беспокоят темпы реализации национальных проектов, обеспеченность жильем детей-сирот, расселение ветхого и аварийного жилья, другие проблемы», — сказал Жвачкин.

Он подчеркнул, что для нивелирования отставания власти региона уже реализуют комплекс мер в рамках работы Совета при губернаторе по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

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