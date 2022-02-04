Выпавший из окна томской школы подросток по-прежнему в тяжелом состоянии

Подросток, выпавших из окна 4 этажа школы №40 в Томске продолжает лечение в реанимационном отделении «скорой», сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

«Ребенок уже дышит самостоятельно, находится в сознании, его состояние оценивается как стабильное, но по прежнему тяжелое», — отметил главный врач медучреждения Андрей Караваев.

Он также добавил, что по мере того, как позволяет состояние пациента, проводится поэтапное оперативное лечение и необходимые медицинские манипуляции.

Напомним, сегодня, 27 января, в 14.39 ребенок выпал из окна 4 этажа школы. Еще до приезда реанимационной бригады ребенку начали оказывать помощь медики «скорой», которая находилась в школе по другому вызову. Восьмиклассника доставили в больницу скорой медпомощи №2 с множественными повреждениями.

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