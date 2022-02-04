Более 890 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области за прошедшие сутки

4 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая/ из архива издания

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 893 случая заболевания коронавирусом, следует из данных портала Стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 274 человек. Двое заболевших скончались. Также за прошедшие сутки были госпитализирован 141 заболевший коронавиурсом.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 70 404 случаев заболевания коронавирусом. 64 260 заболевших выздоровели, 711 — скончались.

Напомним, в связи со сложившейся эпидобстановкой с 1 февраля в Томской области вводятся дополнительные ограничения.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: