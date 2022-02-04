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Более 890 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области за прошедшие сутки

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 893 случая заболевания коронавирусом, следует из данных портала Стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 274 человек. Двое заболевших скончались. Также за прошедшие сутки были госпитализирован 141 заболевший коронавиурсом.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 70 404 случаев заболевания коронавирусом. 64 260 заболевших выздоровели, 711 — скончались.

Напомним, в связи со сложившейся эпидобстановкой с 1 февраля в Томской области вводятся дополнительные ограничения.

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