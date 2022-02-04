ТУСУР выделил медикам томской горбольницы №3 автомобиль
4 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области
Администрация Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники выделила медикам горбольницы №3 служебный автомобиль, чтобы помочь в борьбе с COVID-19.
Как сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения, автомобиль с водителем из парка ТУСУРа задействован в организации медицинской помощи пациентам, находящимися на амбулаторном лечении в поликлинике горбольницы.
Ранее, в октябре 2021 года на базе университета была совместно организована вакцинация сотрудников и студентов ТУСУРа.
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