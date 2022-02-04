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ТУСУР выделил медикам томской горбольницы №3

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, ТУСУР образование горбольница помощь поддержка ТУСУР выделил медикам томской горбольницы №3

Администрация Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники выделила медикам горбольницы №3 служебный автомобиль, чтобы помощь в борьбе с COVID-19.

Как сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения, автомобиль с водителем из парка ТУСУРа задействован в организации медицинской помощи пациентам, находящимися на амбулаторном лечении в поликлинике горбольницы.

Ранее, в октябре 2021 года на базе университета была совместно организована вакцинация сотрудников и студентов ТУСУРа.

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