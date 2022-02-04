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Томичей познакомят с технологией проявки ч/б пленки в Доме искусств

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В воскресенье, 6 февраля, в областном Доме искусств состоится Photo Weekend, в рамках которого томичей познакомят с технологией проявки черно-белой пленки и классической фотопечати.

Как сообщают организаторы в Instagram, гости мероприятия изучат оборудование «темной комнаты», пройдут весь путь от зарядки пленки в бачок до промывки финального отпечатка. Кроме того, для закрепления знаний организаторы подготовили лекторий, на котором приглашенные специалисты расскажут о Digital для искусства, аналоговой фотографии, конкурсах и грантах, документальной фотографии, в целом о пленке и подготовке собственной выставки.

Своим опытом с участниками мероприятия поделятся сооснователь творческого объединения «Фото Культура» Дарья Андреева, основатель лаборатории классической печати Олег Луценко и главный фотограф ТГПУ Савелий Петрушев.

Мероприятие пройдет в Доме искусств на Шишкова, 10. Начало в 16.00. Стоимость участия — 350 рублей. Места ограничены. Запись по телефону — 528-348. Для участие обязательно наличие QR-кода.

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